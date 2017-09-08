Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde Ak Parti ve CHP İlçe Kongreleri süreci başladı.

2019 yılında yapılacak yerel ve genel seçimlere hazırlığın alt kadrolarını oluşturmak amacı ile sıkı bir çalışma içerisine giren iktidar partisi Ak Parti ve ana muhalefet partisi CHP de İlçe kongreleri süreçleri başladı.

Muğla Ak Partide 09 Eylül Cumartesi günü Dalaman İlçe Kongresi ile başlayacak süreç, 15 Eylül Kavaklıdere ve Yatağan, 16 Eylül Seydikemer ve 17 Eylül Marmaris ilçe kongreleri ile devam edecek.

Dalaman’da 09 Eylül Cumartesi günü yapılacak İlçe Kongresine mevcut İlçe Başkanı Muhammet Karakuş ile birlikte işadamı Habil Uslu’da adaylığını açıkladı.

Ak Parti ilçe kongrelerinde son dakikalarda bir anlaşma zemini bulunamaz ise 2-3 adaylı çekişmeli kongre süreçleri yaşanacak.

Diğer taraftan CHP’de ise delege seçimleri için süreç başlatıldı. 11 Eylül Pazartesi günü Ortaca’da başlayacak delege seçimleri 13 Eylül Çarşamba günü Köyceğiz’de, 16 Eylül Cumartesi günü Dalaman’da devam edecek.

CHP Ortaca ve Dalaman’da mevcut İlçe Başkanlarına rakip olarak çıkacak başka bir İlçe Başkan adayının ismi kulislerde dolaşmazken, Köyceğiz’de mevcut ilçe başkanı Nazmi Ünoğlu ile birlikte Harita ve Kadastro Mühendisi Hüseyin Erol İlçe Başkanı adaylığını açıklamış bulunuyor.