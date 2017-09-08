Muğla’da, jandarmanın narkotik köpeğiyle yolcu otobüsünde yaptığı aramada bir yolcunun bel ve bacaklarına sarılı vaziyette 639 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi uygulama noktasında narkotik köpeği ‘Alçı’nın desteğiyle yol kontrol ve uygulama faaliyeti gerçekleştirdi. Şehirler arası yolcu otobüsünde seyahat etmekte olan bir şahsın üzerine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine şahsın üzerinde yapılan aramada sırt ve bacak kısımlarına gizlenmiş sarılı vaziyette 25 gram toz ve 614 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.