Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Zeytin Mahallesi’nde çıkan orman yangınında 55’e yakın ev tamamen yanmıştı. Yangın sonrası bölgeye yerel yönetimler ve hükümetin yardımları sürerken, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de hem vatandaşlara geçmiş olsun, hem de ihtiyaçlar konusunda neler yapılacağı konusunda bölgeyi ziyaret etti.

Yanan mahallede yangın sonrası ilk cuma

Büyük hasarın meydana geldiği Zeytin Mahallesi’nde yaşanan afet sonrası ilk cuma namazı da kılındı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de cuma namazını Zeytin Mahallesi’nde kıldı. Mahalle sakinlerini ziyaret eden Mustafa Demir, yanan evleri ve alanları gezerken cuma namazını da Zeytin Mahallesi’nde yangından etkilenmeyen camide kıldı. Cuma çıkışı vatandaşlarla sohbet eden Demir, ardından gece yaşanan yangında tamamen yanan bir vatandaşı ziyaret etti.

Başkan Demir yaptığı açıklamada, “Bir nebze bile olsa onların sıkıntılarını, onlarla beraber olmak suretiyle onlarla paylaşmaya geldik. Bu açıdan önemli bir ziyaret oluğunu düşünüyorum. Muhtarımızla, dernek başkanımızla, köyün kadınları ile yaptığımız görüşmelerde, camide, cami çıkışında her şeyden önce devletimizin, hükümetimizin bu kısa zamanda yanlarında olmasından son derece memnunlar. Kızılay’ın AFAD’ın desteklerinden son derece memnun ve mutlular. Ama detaylarına gittiğimizde kendilerinin ihtiyaçlarının karşılandığını ama hayvanlarının yemlerinin yangında samanlıkları ile birlikte yandığını söylüyorlar. Bunların da acil karşılanması gerektiğini söylediler. Biz de bu konuyu üzerimize bir görev ve vazife aldık. Bu hayvanların yemlerinin sağlanması ile ilgili bir çalışma başlattık arkadaşlarla. Uzun süredir harap durumdaki bir cami var. SİT alanı içinde kalan ve tam da bizim konumuz bu. Tarihi yarımadada 30’u aşkın olmayan caminin ihyasını yaptık. Projelendirilmesi, röleve ve restorasyon projelerinin kurul tarafından onayını üzerimize aldık inşallah. İnşallah buradaki caminin de ihyasını gerçekleştireceğiz. Bir de su sistemi var köyün. Hala yetersiz bir su sistemi. Özellikle yazın yetersiz hale geliyor. O mevcut su sistemini, su deposunu desteklemek adına artezyen talepleri kuyusu talepleri oldu. Onunla ilgili de arkadaşlara söyledik. Şimdi çalışmalara başlayacaklar. Uygun yerler neresiyle mevcut su şebeke sistemini besleyecek yaz aylarında da onu ikamet bir artezyen kuyusu çalışması da başlatıyoruz” dedi.