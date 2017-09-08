2018 Turizm sezonunda öncesi Fethiye’nin tanıtımının daha iyi bir şekilde yapılması ve daha fazla turist gelmesi için yurt içi ve yurt dışındaki fuar hazırlıklarına başlanıldı. Kış dönemi boyunca bölgenin tanıtımı için fuarlara katılacak olan turizmciler, 2017 sonu ve 2018 sezonunda neler yapılması gerektiğini Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Fethiye Şubesinde bir toplantı gerçekleştirdiler.

Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Atay Başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Fethiye TÜRSAB Batı Akdeniz Bölgesel Yürütme Kurulu başkanı Süleyman Kaya ile başkan yardımcısı Barış Kaya, Çalış Turizm ve Tanıtma Derneği başkanı Mete Ay, Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mümtaz Kökten, FETOB Başkanı Bülent Uysal, Deniz Ticaret Odası Fethiye şubesi temsilcisi Mehmet Eskici ile Fethiye Turizm Danışma Bürosu Müdürü Güler Uymaz katıldı.

2018 yılı turizm dönemi fuar çalışma toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini ifade eden Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Mete Atay: “Hem yurt dışı hem de yurt içindeki fuarlarla ilgili araştırmalarımızı, planlarımızı ve çalışmalarımızı hep birlikte görüşerek hazırlıklara başlayacağız. Paydaşlarımızla bir aradayız. Şimdiye kadar olan tecrübelerimiz şunu gösterdi; birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe daha çok başarılı olmaktayız. Şunu görmekteyiz; her fuar geçmiş fuarlara göre daha başarılı oluyor” dedi.

“Bayram Tatilini Çöp İle Değerlendirmemek Gerekiyor”

Mete Atay konuşmasında; “Bir bayram tatilini çöp ile değerlendirmemek gerekiyor. Şunu söylemek lazım: Geçen bayramlara göre yoğunluk o kadar yoktu. Fakat yine de turizmcilerimizi memnun edecek bir bayram süreci yaşadık. Otellerimiz doluydu. İşletmelerimiz beklentilerini karşıladılar ama 10 günlük bir tatil olunca tatil süreci biraz daha dağıldı. Böylece; 3-4 günlük yığılma engellenmiş oldu. Her ne kadar bazı sosyal medyada Ölüdeniz’ de ki çöple ilgili belli sorunlar dile getirildiyse de; bunların hepsi gerçeğe aykırı şeylerdir. Gerçekten biz bu bayramda geçen bayramlara göre çöp konusunda daha başarılı çalışmalar yaptık. Herkesin rahatsız olacağı bir şekilde çöple ilgili şikayetlerin artacağı gibi şeyler yaşanmadı” diye konuştu.

FETOB Başkanı Bülent Uysal: “25 Haziran’da başlayan Ramazan bayramı ile beraber 4 Eylül’e kadar olan süreçte yoğun bir şekilde yerli turist ağırladık. Kurban bayramının 10 güne çıkmasıyla çok ciddi bir talep oldu. Bu zamanda çok ciddi bir yoğunluk yaşadık. Otellerimizin birçoğu yüzde 100 doluluklara ulaştı. 15 Eylül’e kadar da bu yoğunluk devam edecek. Yaşadığımız yurt dışı sorunlarından dolayı 15 Eylül’den sonra yurt dışından gelecek olan uçaklarımızda azalma var. Bu azalmadan dolayı otellerimizde bir düşme olayı yaşanacak” dedi.

Yurt İçi Fuarlarına Ağırlık Verilecek” dedi.

Uysal açıklamasının devamında “Diğer paydaşlarımızla birlikte 2018 turizm döneminin ilk konsey toplantısını yapmaktayız. Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz çalışmaların faydalarını gördük. Özellikle; yurt içi fuarlara katılarak yapmış olduğumuz çalışmalarda; iç turizmde büyük faydasını gördük, iç turizmin katlanarak arttığını görmekteyiz. Bunu; İstanbul, Ankara ve İzmir fuarlarına katılarak devam ettireceğiz. Gündemimizde yurt dışı fuarlarda var. İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Rusya fuarlarına katılacağız. Özellikle Ukrayna ve Rusya pazarında artan bir oran var. Fethiye olarak Ukrayna ve Rusya pazarında çok ciddi bir pay almamız gerekiyor. Almanya ve Hollanda’da yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bu pazarlarda giderek kan kaybediyoruz. Bu açığı önümüzdeki yıl Ukrayna ve Rusya ile kapatmak istiyoruz” ifadelerine yer verdi.