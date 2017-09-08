Aralarında OSGBDER’in de bulunduğu, ellinin üzerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu üyesi, Türkiye’de ki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaların da yaşanan aksaklıkları tartışmak üzere 9-10 Eylül tarihlerinde Muğla’da kampa girecekler.

Aralarında Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) inde yer aldığı ellinin üzerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu üyesi Türkiye’de ki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaların da yaşanan aksaklıkları tartışmak üzere 9-10 Eylül tarihlerinde Muğla Dalyan’ da kampa giriyorlar.

Konuyla ilgili konuşan OSGBDER Başkanı Cengiz İmeci, “Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Avrupa Birliği ülkeleri standartlarına getirilmesi için nasıl bir aksiyon alınması gerektiği, mevcut yasaların uygulanmasında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla bu yılın başında Marmara, Ege ve Anadolu İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu kurulmuştu. Kurulan bu üç platform Temmuz 2017 yılında TBMM ne yaptıkları bir dizi ziyaretler ile adını duyurmuş, parti gözetmeksizin tüm siyasi parti liderleri ile görüşerek İş Sağlığı ve Güvenliği yasasının tüm maddelerinin ertelenmeden uygulanması gerektiğini anlatmış ve sektörün bir nebzede olsa sesi olmayı başarmıştı. Görüşmeler sonrasında özellikle kamuya ait Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işyerlerinde yaşanan çifte standartın kaldırılması ve İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri hekimi bulundurma zorunluluğunun ertelenmemesi gerektiğini vurgulamışlardı. Yeni yasama yılında bu konuya ele alınacağı ile ilgili yetkililerden söz almışlardı” dedi.

“Türkiye ölümlü iş kazalarında ilk sıralarda”

“Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında ilk sıralarda yer alması, yetişmiş iş gücünü en verimli yaşlarda iş kazaları sonucu yaşamlarını yitirmesi veya engelli hale gelmesi iş sağlığı ve güvenliğinde ciddi önlemlerin alınmasını şart koşmaktadır” diyen İmeci, “İş kazalarını önlemek sadece yasa çıkartmak ile mümkün olamayacağı geçen bu beş yıllık süreçte kendini göstermiştir. İşverenlerin ve çalışanların bu konuda bilinçlendirilmesi, iş güvenliği bilincinin aileden başlayarak okul süreci dahil yaşantımızın merkezinde yer almasını sağlayabilmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

İş Sağlığı ve güvenliğinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasının sivil toplum kuruluşlarının sağlıklı çalışması ile mümkün olacağını vurgulayan İmeci şunları söyledi: “Özellikle büyük bir öneme sahip olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesinin hazırlanmasında STK ların desteği önemlidir. Çünkü STK lar sürekli sahada yer alarak; işverenler, çalışan ve devlet arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle devletin ilgili kuruluşlarının sivil toplum kuruluşları ile daha yoğun bir mesai harcaması sorunların çözüme kavuşması için önemli bir adım olacaktır. Bu aşamada bizlerinde birlikte hareket ederek daha güçlü bir yapı ile çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihinde yapacağımız İSG Dernekleri Buluşması ayrı bir önem arz etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğine gönül veren tüm tarafları bizlerle birlikte olmaya bir kez de buradan davet ediyorum”.