Muğla merkez Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy’de önceki gün meydana gelen ve felaketle sonuçlanan orman yangınının ardından saat 15.40 sıralarında bölgeye yakın olan Akbük yakınlarında yeni bir yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye havadan müdahale eden yangın söndürme helikopteri birkaç sorti ile alevleri söndürdü. Duman yükselişi hemen sona ererken, Zeytinköy civarında tedbir amaçlı bekleyen arazözlerin bir kısmı da olası bir yangın ve tedbir amacıyla bölgeye sevk edildi. Bölgede dumanların yükselişi durdu.