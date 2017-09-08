Muğla Vali Yardımcısı M. Fikret Çavuş ve Doğa Koruma Milli Parklar Muğla İl Şube Müdürü M. Somer Kırker, Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağında incelemelerde bulundu.

İncelemede bulunan heyet, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Akçaova Mahallesindeki yeni barınak ile ilgili de görevli veteriner hekimlerden bilgi aldılar.

Orman ve su İşleri Bakanlığı 4.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Menteşe ilçesinde hizmet veren mevcut geçici hayvan barınağında düşkün ve sürekli bakıma muhtaç olduğu tespit edilen sokak hayvanlarının bakımını sağlanıyor. Geçici bakımevlerinde rehabilitasyon ve tedavileri yapılacak hayvanlar kayıt altına alınarak sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Geçici bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişilere, kurum ve kuruluşlara sorumlu veteriner hekim onayı ve sorumluluğunda sağlık karnesi verilerek hayvan sahiplendirmeleri sağlanıyor. Muğla İlindeki Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi ve ev ve süs hayvanı satışı yapan işyerlerinin denetlenmesi için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon marifeti ile yapılmaktadır” denildi.