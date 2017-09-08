Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Seydikemer’in Döğer Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde istihbarat alan Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri narkotik köpekleri Hera ve Oscar’ında katıldığı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı baskında, evin içinde ve tarlada bidonlarının içine gizlenmiş 7 kilo 400 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 34 yaşındaki S.A. ve 35 yaşındaki E.M. ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A ” Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan, tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevine gönderildi. E.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.