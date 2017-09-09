Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Plaj Korfbol Turnuvası’nın 5’incisi Muğla’nın Ortaca ilçesinde başladı.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Ortaca Belediyesinin desteğiyle, Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) plajında düzenlenen turnuvaya 6 kulüp ve 48 sporcu katıldı.

Turnuvanın şenlik havasında geçeceğini düşündüğünü dile getiren Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu temsilcisi Mutlu Tarhan; “Turnuvamız, Uluslararası bir organizasyon olarak planlanmıştı. Bazı aksaklıklar nedeni ile yurt dışından gelecek takımlarımız katılamadı” diye konuştu.

Ortaca’da, yeni turnuvalar yapılabileceğini dile getiren Tarhan, “Sarıgerme Plajı, dünyaca bilenen ve ülke turizmi açısından önemli bir yer. Daha önce Üniversite sporları turnuvası yapılmıştı. Buradan çok memnun kaldık. Çok güzel bir organizasyondu, ilgi ve alaka vardı. O yüzden burayı tercih ettik” dedi.

Korfbol Milli Takım Antrenörü Yüksel Abdikoğlu ise 20 yıldır sporu ülkede tanıtmaya ve insanlara sevdirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Korfbol sporunun kadınların ve erkeklerin birlikte oynadıkları tek takım sporu olduğunu belirten Abdikoğlu, “Plajda oyuncu sayısı 2 kadın, 2 erkek olmak üzere 4 oyuncu ayrıca kenarda da 4 oyuncu var. Basketbolu andırıyor ama çok farklı oyun kuralları, oyunda top sürmek yok bu özelliğinden dolayı plajda da oynayabiliyoruz. Yerden 3 buçuk metre yüksekliğindeki bir sepete sayı yapmaya çalışıyoruz. Elle oynanıyor. Nizami kurallarla atılan her sayı bir puan ve gol olarak tabir ediliyor” şeklinde konuştu.

Korfbol’un ilk günden bu yana çok geliştiğini söyleyen Milli Takım Antrenörü Abdikoğlu, şunları kaydetti; “Başlangıçta üniversiteler düzeyinde şimdi kulüpler, milli takım düzeyinde oynanıyor. Milli takım düzeyinde 21-23 yaş altı ve A takım olarak oyunlar oynanıyor. 2 Üniversite liginde 21 takım mücadele ediyor. Her geçen yıl Korfbol ailesi genişliyor. Umarım bu spor yayılacak ve daha çok gence ulaşabileceğiz.”

Marmara, Kocaeli Üniversitesi, Haydarpaşa Lisesi, Nilüfer Spor Kulübü, Haydarpaşa Spor Kulübü ve Olimpik Gençlik Spor Kulübünün yer aldığı turnuva 10 Eylül’de sona erecek.