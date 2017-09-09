Dalaman Ak Parti 6. Olağan Kongresinde yaşanan olayların ardından açıklama yapan İl Başkanı Kadem Mete, “kongrelerde tercihimiz tek adaydan yana” dedi.

Dalaman Ak Parti 6’ncı olağan kongresinde adaylardan Habil Uslu’nun listesinin kabul edilmemesi üzerine bazı delegeler kongreyi protesto ederlerken, aday Habil Uslu da “sandıkta değil, masada yendiler” açıklaması yapmıştı.

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ise kongre divanının tüzük maddeleri kapsamında karar verdiğini belirterek yaptığı açıklamada; “Kongrelerde mümkün olduğunca konsensüs sağlanarak üzerinde mutabık kaldığımız tek adayla gitmek istiyoruz. Burada ikinci bir arkadaşımız liste vermek istedi ama 2015 yılında tüzüğümüzde yapılan bir değişiklikle adayların uygulaması gereken yöntemler var” diye konuştu.

“Liste tüzüğe uygun verilmedi”

Listenin tüzüğe uygun verilmediği için Divan Başkanı tarafından kabul edilmediğini dile getiren Mete; “Divan başkanlığı tüzüğe uygun hareket etmiştir. Dolayısıyla arkadaşlarımızın küçük çaplı itirazı, protestosu olmuştur. Bu da demokrasi kuralları gereğince normaldir. İktidar partisi olarak her şeyi kanunlara, kurallara göre uygulamakla mükellefiz” dedi.

“Tüzüğü bilmiyor”

Kongrelerde tercihlerinin tek aday olduğunu aktaran İl Başkanı Mete; “Aday olan arkadaşlarımız ile kongre başlamadan önce ikna yoluna giderek görüşme yaptım. Tek aday üzerinden çıkmamızı önemsediğimizi söyledim. Kendisi de kararlı olduğunu söyledi. Milletvekillerimizin ve arkadaşlarımızın yanında tüzüğümüzü okudunuz mu dedim. ’Okudum’ dedi. Tüzüğe göre hazırlık yaptınız mı dedim, ’Yaptım’ dedi. Ama gördüğümüz gibi aday olan arkadaşın tüzükle ilgili bir bilgisi yok. Divan başvurularını geçersiz saydı. Delegelerimiz oy kullanıyorlar, yoğun bir katılım var. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Mevcutlar ile devam etmek istiyoruz”

Belirlenen adayların mevcut ilçe başkanları olduğunu ifade eden Mete şunları söyledi; “Mevcutlar ile devam etmek istiyoruz. Arkadaşlarımızın performansından memnunuz ve onlarla devam edeceğiz. 2’nci aday tüzüğe uygun bir şekilde çıkarsa kongreye girebilir. Ama bizim tercihimiz bu arkadaşlarımız ile beraber yola devam etmek. Mahalle başkanlarına kadar her arkadaşımızın fikrini alacağız. Çıkacak olan aday adayları ile görüşmeler yapacağız. Onların içerisinden yine biz bir kişiyi tercih edeceğiz. Demokratik kurallar ve siyasi partiler kanunu gereği tüzüğe uygun başvuru yapılırsa kongrede aday olabilirler. Çıkan sonuca da biz saygı gösteririz.”