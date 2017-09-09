Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytin Mahallesinde çıkan orman yangını sonrası mahalleye sıçrayan alevlerin tamamen yaktığı ev sakinleri için AFAD, Kızılay, Asker, Büyükşehir Belediyesi ve çevre il ve ilçelerden vatandaşlar yardım için seferber oldu. İl ve ilçeden gelen vatandaşlar evlerinde buldukları eşyaları çadırlarda kalan mahalle sakinlerine dağıttı.

Önceki gün Menteşe ilçesinde meydana gelen yangın sonucunda Zeytin mahallesindeki birçok ev yanarak kül olmuştu. Evi yanan vatandaşlar geceyi geçirebilecekleri sıcak bir ortam için AFAD tarafından çadırlar kuruldu. Kızılay ise yangınzede vatandaşların yemek ihtiyacını karşılarken, çevre il ve ilçelerden yardım yapmak için vatandaşlar kendi araçları battaniye, yastık, halı ve giysi yardımında bulunuyor.

Çadırlarda yaşamaya başladılar

Yaklaşık 55 evin yandığı, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahalle sakinleri geceyi geçirmek için çadırlara yerleştirildi. Çadırların içerisine AFAD tarafından yer yatağı konuldu. Battaniye, yastık ve yiyecek konulan çadırlarda yaşayan mahalle sakinleri, “Devletimizden Allah arzı olsun. Yapılacak tüm yardımları yaptılar. Evlerimiz de yapılırsa başka da bir şey istemiyoruz” ifadelerini kullandılar.

Gündüz 32 dereceye ulaşan sıcaklık gece ise 20 dereceye kadar düşüyor. Rüzgârın da etkisi ile hava sıcaklığı düştü. AFAD, Kzılay, Jandarma, İtfaiye ve zabıta ekiplerini yanı sıra birçok vatandaş mahalle sakinlerine yardım için mahalleye akın etti. Ören ilçesinden gelen vatandaşlar araçlarıyla battaniye, yastık ve birçok eşya getirdi. Fatoş Katran ve Engin Katran çifti, “Evlerinde fazla olan eşyaları lütfen buraya getirsin. Bugün burada olanlar yarın bizim de başımıza gelebilir. Şu anda Ören’de bulunan birçok vatandaş yarın buraya yardım getirecek” ifadelerini kullandılar.

24 saat nöbet tutuyorlar

Yangının ardından Jandarma, İtfaiye, zabıta ve Kızılay ekipleri 24 saat boyunca köyde nöbet tutuyor. Jandarma ekipleri köyün girişinde ve çıkışını tuttu. Mahalleye giriş çıkışlarında jandarma trafik ekipleri trafiğin akışını sağlıyorlar. İtfaiye ve Orman yangın arazözleri de köyün belirli bölgelerinde olası bir yangına müdahale için, 112 Acil Servis ekipleri de 7/24 nöbet tutuyor.