Dalaman Ak Parti 6. Olağan Kongresinde mevcut Başkan Muhammet Karakuş yeniden ilçe Başkanlığına seçildi.

Dalaman Ak Parti 6’ncı olağan ilçe kongresi TİGEM Salonunda yapıldı. Kongreye Ak Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer, Nihat Öztürk, Ak Parti İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Ak Parti MKYK üyesi Bülent Karakuş, Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, çevre ilçelerin İlçe Başkanları, STK temsilcileri, delegeler ve vatandaşlar katıldı.

Kongrede verilen önerge üzerine Divan Başkanlığına İl Teşkilat Başkanı Şadi Pirci seçildi ve divan oluştu. Divanın oluşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporu ve hesap raporları okunarak oylama ile kabul edildi.

Kongrede, Muğla İl Başkanı Kadem Mete, İzmir Milletvekili Ali Aşlık, Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer konuşma yaptı. Muğla İl Başkanı Kadem Mete konuşmasında tek adaydan yana olduklarına vurgu yaparak, bir yıl önce göreve gelen ve bu kongrede de aday olan Muhammet Karakuş ile yola devam etmek istediklerini ifade etti.

Muğla Milletvekili Hasan Özyer kongrede yaptığı konuşmada “Ak Parti hizmet partisidir. Bakın Muğla’da Belediyelerin durumuna, hizmet yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Memnun musunuz Dalaman Belediyesinden. Bir de Ak Parti Belediye Başkanlarının belediyelerine bakın. Hizmet yarışı yapıyorlar. O nedenle 2019 yerel seçimlerinde Dalaman Belediyesini mutlaka almamız lazım. Onun içinde birlik ve beraberliğimizi bozmadan 2019 seçimlerine hazırlanmalıyız. Siyaset bir sonuç alma sanatıdır, bizimde sonuç almamız lazım” dedi.

Konuşmaların ardından Divan Başkanı Şadi Pirci İlçe Başkanı adaylarından listelerini istedi. İlçe Başkanı Adayları Habil Uslu ve Muhammet Karakuş listelerini Divana teslim etti. Listelerin divana verilme saatinin dolmasının ardından divan başkanı Şadi Pirci adaylardan Habil Uslu’nun listesinin Ak Parti tüzüğüne uygun olarak hazırlanmadığı gerekçesi ile kabul edilmediğini, tüzüğe uygun olarak hazırlanan Muhammet Karakuş’un listesi ile tek aday olarak seçime gidileceğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından tepki gösteren delegeler salonu boşalttı. Protestolara rağmen seçime geçildi. Muhammet Karakuş yeniden Dalaman İlçe Başkanı oldu. 400 delegeden, 340’ının katıldığı kongrede 268 delege oy kullandı. Kullanılan oylardan 260’ı geçerli sayılırken 8’i geçersiz sayıldı. 260 geçerli oyun tamamını tek aday Karakuş aldı.