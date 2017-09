Muğla’nın Marmaris ilçesinde, hakkında “PKK Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak ve propaganda yapmak” suçundan yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki C.B. yakalandı. Poliste işlemleri tamamlanan C.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Çanakkale Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında PKK Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan yakalama kararı bulunan 24 yaşındaki C. B.’nin Marmaris ilçesine geleceği öğrenildi. Marmaris Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri otobüs garajında tedbir aldı. Otobüsle gelen C. B, Kemeraltı Mahallesi’nde bulunan bir apart otele yerleşti. Polis otele operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlı, İlçe Terörle Mücadele Grup Amirliği’ne götürüdü. İşlemleri tamamlanan şüpheli mahkemeye çıkartıldı.

C.B , “PKK Silahlı Terör Örgütü’ne üye olmak ve silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklandı.