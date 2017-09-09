Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Damla Projesi” kapsamında Muğla’ya gelen 40 üniversite öğrencisi, kuşlar için pet şişeden hazırladıkları yemlikleri Ortaca’da ağaçlara astı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40 öğrenci Dalyan ve Dikmekavak Mahallesinde çocuklarla bir araya geldi.

Öğrenciler; Özel Eğitim Merkezlerini ziyaret ederek, özel bireylerle oyun etkinliklerine katıldı. İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncuları ile yemekte bir araya gelen “Damla Projesi” gönülleri Ekşiliyurt Şehit Er Gürsel Çelik İlkokulunda öğrencilerle boyama etkinliğinde buluştu.

Ardından Dalyan’da toplanan öğrenciler, kuşlar için pet şişeden hazırladıkları yemlikleri ağaçlara astı.

“Damla Projesi” Muğla Koordinatörü Tayyibe Özkan, projenin 4 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatıldığını ifade etti.

Gönüllülük faaliyetlerinde bulunduklarını ve proje kapsamında bu yıl 39 ilde etkinlikler düzenlendiğini aktaran Özkan, “Ortaca’da ilk ve ortaokul öğrencileri ile bir araya geldik. Dalyan Mahallesinde kuşlar için pet şişeden hazırladığımız yemlikleri ağaçlara astık. Köyceğiz Kulak Mesire Alanına da yemlik asacağız. Yine Köyceğiz ilçesinde okul ve şehit ailelerine ziyaretlerimiz olacak. Huzurevi ziyareti ve çevre temizliği yapacağız. Bu proje ile çok fazla gönüle dokunabiliyoruz. Buda bizim ruhumuzu besliyor. Damla bizim için çok özel bir proje” dedi.