Dalaman Ak Parti İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde aday Habil Uslu, listesinin divan tarafından reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada “Bizi sandıkta değil, masada yendiler” dedi.

TİGEM Salonunda yapılan Dalaman Ak Parti 6’ncı olağan kongresinde Muhammet Karakuş ve Habil Uslu divan başkanlığına listelerini verdi. Divan başkanı Şadi Pirci, Habil Uslu’nun listesinin parti tüzüğüne uygun verilmediğini beyan ederek adaylığının kabul edilmediğini, İlçe Başkanlığı seçimlerinin tek adayla yapılacağını açıkladı.

Bunun üzerine bazı delegelerin tepki göstermesinin ardından hakkının masada yenildiğini ileri süren Uslu yaptığı açıklamada; “Bir aydır tek aday diye diretildi. Listemiz istendi. Bizi divanda harcamış oldular. 400 delegenin hemen hemen 380 tanesi buradaydı. Bunlar bizim için geldi. Dalaman’ı bu saadet zincirinden kurtaralım diye geldiler. 2019’a hazırlansın diye geldiler ne yazık ki büyüklerimiz il başkanımız ve milletvekillerimiz bizi masada tezgaha getirdiler. Görüşlerine saygılıyım ama bu şekilde olmamalıydı. Delegenin hür iradesine kimse ipotek koyamaz. Bu delegenin gücünü bunlar biliyordu. Delegenin bu kadar ateşli olduğunu onlarda biliyorlar, hissediyorlardı. Bizi sandıkta değil, masada yediler. Ben partimin arkasındayım ve olmaya da devam edeceğim ama bunların karşısındayım” diye konuştu.