Yanında yaklaşık 55 evin tamamen yandığı Zeytin mahallesindeki yangınzede vatandaşlar için AFAD tarafından mahallenin alt kısmında belirlenen geniş bir alana ilk etapta 18 adet konteyner yerleştirilecek. 18 konteynerin 6’sı dün gece AFAD ekiplerince yerlerine monte edildi.

Van depremi sonrası Muğla Yılanlı yolu üzerindeki orman deposuna acil durumlar için getirilen konteynerler Zeytin Mahallesi sakinleri için sıcak yuva olacak. AFAD ekipleri tarafından temizlenen ve montajı yapılan 6 konteyner TIR7lar ile jandarma ekiplerinin denetiminde Zeytin mahallesine getirildi. Burada TIR’ların mahalle içindeki yolların dar olması nedeniyle TIR’lardan kamyonlara yüklenerek monte edilecekleri alana taşındı. Konteynerlerin monte edileceği alanda AFAD tarafından fosseptik dahili altyapısı hazırlandı. Alt yapının tamamlanmasını ardından konteynerler yerlerine vinç kanalıyla yerlerine monte edildi.

İlk etapta 6 konteynerin geldiği Zeytin Mahallesine geri kalan 12 konteynır TIR’lar ile taşınarak yerine monte edilecek. Alanın 22 konteyner alacak şekilde düzenlemesi yapılırken elektrik ve su getirilmesinin ardından vatandaşlar konteynerlara yerleştirilecek. Konteynerler oturma odası, tuvalet banyo ve mutfaktan oluşuyor.