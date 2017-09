Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde yangından etkilen vatandaşlar ile bir araya gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Devletimiz ve hükümetimiz güçlüdür, bu köyü yeniden var edeceğiz” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla’nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde 51 evin yandığı bölgede incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ile görüşen Bakan Eroğlu, “Orman personelimiz özverili bir şekilde çalıştı, çünkü bir can kaybı olmasını istemiyorduk. Mal kaybı oldu ancak bizim burada tek tesellimiz bir can kaybının olmaması. Çünkü bir can kaybı olduğu zaman yüreğimiz adeta sızlıyor. Çok büyük bir felaket atlattık. Şuanda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Netice olarak hükümetimiz ve devletimiz gereken her türlü desteği verecektir. Evi yanan vatandaşlarımıza maddi imkanların yanında gerekli yiyecek ve giyecekler gönderildi. İlk etapta 3 bin lira yardım desteği verildi. Devletimiz güçlüdür, gerekli çalışmalar yapılacak” şeklinde konuştu.

Bakan Eroğlu, “Yangın çıktığı geceden itibaren bütün devlet birimleri buradaydı. Burada Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak bizim de yapacaklarımız var. Burası orman köyü, Zeytinköy, bizim köyümüz. Durumu bizzat göreceğiz ve gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Köydeki vatandaşlarımıza OR-KÖY’den destek vereceğiz. Süt sığırcılığı, arıcılık, civardaki orman alanlarından gelir getirici türler dikerek 3 yıl tüm masrafları bize ait olacak şekilde sizlere dağıtacağız. Buranın yeniden kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda orman teşkilatımız son derece güçlüdür. Burada yangından meydana gelen hasarları gidereceğiz. Maalesef bu yangınlar insan kaynaklı. Bu yangın kendiliğinden çıkmadı. Maalesef birileri kasıt değil ama ihmal neticesinde rüzgarlı bir günde, aynı zamanda nemin çok düşük, sıcaklığın yüksek olduğu bir günde yangın çıktı. Allah bir daha böyle keder ve acı göstermesin. Can kaybı olmadığı için mutluyuz. Can kaybının telafisi yok, diğer kayıpların telafisi mümkün” dedi.

Bakan Eroğlu, yanan alanların kesinlikle imara açılmayacağını ve bölgenin bal ormanı ve gelir getirici türler için tahsis edileceğini söyledi. Bakan Eroğlu, evsiz kalan vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan konteynır bölgesinde incelemelerde bulunurken Zeykinköy’de yeni bir yangın çıktı. Helikopterlerin anında müdahalesi sonucunda alevler büyümeden söndürüldü.