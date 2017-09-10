Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen “Damla Projesi” kapsamında Muğla’ya gelen 40 üniversite öğrencisi, Ortaca Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, özel bireyler ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan proje kapsamında, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40 öğrenci, Köyceğiz Delta Plajında çevre temizliği yaptı.

Gönüllüler, Beyobası İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Ardından Pınarköy ve Otmanlar İlkokulunu ziyaret etti. Çocuklarla oyun oynayan Gönüllüler, okul duvarlarını boyadı.

Ortaca’da, Coşku Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden “Damla Projesi” gönüllüleri, merkezin faaliyetleri hakkında kurum yetkilerinden bilgi alarak, özel bireylerle birlikte vakit geçirdi.

Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan; “Engellilerin önemsenmesinde ve farkındalıkları için bu tarz projelerde yer almaları çok önemli. Bu nedenle projeye dahil edildiğimiz ve kurumumuza bu ziyareti yaptıkları için Damla Gönüllülerine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Damla Projesi” Muğla Koordinatörü Tayyibe Özkan ise şunları kaydetti; “Muğla programı kapsamında çeşitli gönüllük projelerinde yer alıyoruz. Coşku Özel Eğitim Kurumu yetkililerine bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Programımıza dahil olmayan geçtiğimiz günlerde yangın haberi ile sarsıldığımız Zeytinköy’e gittik. Köy halkının acılarına bir damla olmak niyetiyle ziyarete ettik. Damla Gönüllüleri olarak, Beyobası İlkokulunda geleceğin gençleriyle buluştuk. Ardından Pınarköy İlkokulunu ziyaret ettik ve Dünyada ki en mutlu kişinin mutluluk veren olduğunu ispatlamış olduk. Üçüncü durağımız ise Otmanlar köyüydü burada bizleri Orman Bölge Müdürlüğümüz misafir etti. Köy çocukları ile birlikte oyunlar oynayıp okul duvarlarını renklendirdik.”