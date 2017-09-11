Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ortaca İlçe Başkanlığı önümüzdeki günlerde yapacağı kongre öncesi delege seçimleri için kolları sıvadı. Bin 300 parti üyesi oy kullanarak 470 delegeyi belirleyecek.

Ortaca İlçe Başkanlığı, 11 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında delegelerini belirleyecek. 12 günlük süreçte ilçede tüm mahallelere tek tek sandık konulacak ve CHP’li üyeler oylarını kullanarak delegeleri belirleyecek.

Akıncı, Güzelyurt, Fevziye ve Sarıgerme Mahallerinde başlayan CHP’nin delege seçimleri 27 Mahallede yapılacak.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya; ”Kongre takviminin partiye yakışır bir şekilde tamamlanmasını arzu ediyor, demokratik bir seçim için çaba harcayacak ilçe yönetimim ve mahalle temsilcilerime şimdiden teşekkür ediyorum. Delege seçimleri ve ilçe kongresinin demokrasi şöleni şeklinde geçeceğine inanıyorum” dedi.