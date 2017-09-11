Ortaca’da, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesi, birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar için okula uyum haftası başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana uygulanan okula uyum haftasında, öğrencilerin okul ortamını sevmeleri, okul kaygılarını gidermeleri, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımaları hedefleniyor.

Birinci sınıflar için başlayan okula uyum haftası son yıllarda beşinci ve dokuzuncu sınıf öğrencileri içinde uygulanıyor.

Hafta boyunca öğrencilerin okula daha kolay uyum sağlamaları amacıyla arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma, öğretmen-aile-çocuk tanışma programları ile okul ve eğitim ortamını tanıma gibi etkinlikler düzenlenecek.