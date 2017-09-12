Avukatlık stajını tamamlayan 10 Avukat Muğla Barosu’nda düzenlenen tören ile cübbelerini giydi.

Muğla Barosu toplantı salonunda düzenlenen yemin törenine, Baro Başkanı Cumhur Uzun, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile 10 avukat ve yakınları katıldı.

Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, törende yaptığı konuşmada, “Avukat, adalet arayıcısıdır. Verilmeyen, teslim edilmeyen hakların, mahkemeler huzurunda arayıcısı, teslim alıcısıdır. Bizlerin arayıcısı olduğumuz adalet, aslında o kadar önemli ve değerlidir ki, tıpkı hava gibi insan yaşamının en temel gereksinimidir. Hava olmadan insan nasıl nefes alamaz ve yaşayamazsa, adalet olmadan da bir yaşam düşünülemez. Ne yazık ki havanın ne kadar vazgeçilmez olduğunu, ancak nefes alamadığımız zaman hissetmekte olduğumuz gibi, adaletin de ne kadar vazgeçilmez olduğunu, ancak adaletin olmadığını gördüğümüz, yaşadığımız zaman fark etmekteyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Yeliz Ünsal, Hasan Bedirhan Gökçöl, Gizem Kılınç, Seher Dereli, Yaşar Yörük, Elif Serenay Kürkcü, Kemal Aladağ, Murat Çolak, Nalan Kocapınar ve Regaip Özcan avukat cübbelerini giyerek yemin etti.