Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesinde 6 Eylül’de meydana orman yangınının yerleşim birimlerine sıçraması sonrası 51 ev, ahır, hayvanlar ve ahırların içindeki samanlar tamamen yanmıştı.

Yangın sonrası Zeytinköy Mahallesinde Yönetim Kurulu Üyeleri Halil İbrahim Kaya, Mehmet Ersen ve Mehmet Küçük ile yangından zarar gören çiftçileri ziyaret eden Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, mahalle muhtarı Güngör Uzun’dan bilgi aldı. Yangın felaketinden zarar gören çiftçiler ile de görüşen Menteşe Ziraat Odası Başkanı Baştuğ, oda olarak üzerlerine düşen neyse yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Yangından zarar gören çiftçilerin aidat ve masraflarını oda ödeyecek

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Zeytinköy mahallesinde yaşananların bir afet olduğunu söylerken, “Allah bir daha böyle bir acıyı kimseyi yaşatmasın. Yaşanan yangında insan olarak can kaybı olmayışı tek tesellimiz. Bunun yanında çiftçilerimizin değişik türde hayvanları bu yangında telef oldu. Evlerin yanında hayvanlarının yemleri de yangında tamamen yandı. Bu konuda Fatih Belediye Başkanımız ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile çevre mahallelerdeki vatandaşlarımız yardımcı oluyor. Biz Oda olarak üzerimize düşen görev neyse onu yerine getirmek için hazırız. İlk etapta yangından zarar gören çiftçilerimizin 3 yıllık aidat ve masrafları odamız tarafından karşılanacak. Ayrıca açılacak olan yardım kampanyalarında da odamız adına her türlü desteği vereceğiz” dedi.