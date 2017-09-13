Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre; Ağustos ayında Dalaman Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 228 bin 321, dış hat yolcu trafiği 455 bin 467 olmak üzere toplamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 683 bin 788 oldu.

2017 Yılı Ağustos ayında Dalaman Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 2 bin 123, dış hat uçak trafiği 2 bin 621 olmak üzere toplamda 4 bin 744 oldu. Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise 8 bin ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Ağustos sonu gerçekleşmelerine göre; Dalaman Havalimanı’ndan; 2 Milyon 620 bin 101 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 19 bin 517’e, yük trafiği ise 29 bin 190 tona ulaştı.