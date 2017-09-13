Okula yeni başlayacak öğrenciler için uzun bir eğitim-öğretim maratonunun ilk adımları atıldı. Bu yeni başlangıçta çocukların okula uyumunu konu alan Psikolog Zehra Akyürek, velilere tavsiyelerde bulundu.

Psikolog ve Aile Danışmanı Zehra Akyürek, çocukların okula uyum süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Psikolog Akyürek, endişeli velilerin çocukların okula uyum sürecini zorlaştırdığını ve bu durumun ileriki zamanda çocukta psikolojik sorunlar ortaya çıkarabileceğini söyledi.

Psikolog Akyürek, velilerin okul dönemine çocuklardan önce hazır olmaları gerektiğine değinerek: “Okullarda uyum haftasının başlamasıyla birlikte; anne babadan ayrılmakta güçlük çeken öğrenciler ve onları bırakmakta zorluk çeken velilerle karşılaşmaya başladık. Okulun ilk günlerinde ciddi problemler yaşayan ve bunlarla doğru şekilde başa çıkamayan aileler, ileride de benzer sorunlarla karşılaşabiliyor. Çocuğun okula başlama sürecinde rahat olması ya da yaşadığı sorunları kolayca atlatabilmesi hem çocuk hem de aile için önemli bir uyum göstergesi. Bazıları tarafından çocuk şımarıklığı gibi nitelendirilen bu hareketler zaman geçtikçe azalmak yerine artabiliyor. Özellikle okulun ilk günlerinde sadece çocuğun değil tüm ailenin davranışlarına özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde küçük gibi görünen bu sorunlar ileriki dönemde psikolojik sorunlar olarak çocuğun karşısına çıkabiliyor. Bu durumda da en önemli görev anne babalara düşüyor.” ifadelerini kullandı.

Okul kaygısını gidermek için velilerin çocuklara rahatlatıcı cümleler söylemesi gerektiğini dile getiren Akyürek: “Çocuğunuzun okul dönemi geldiğinde önce sizin buna hazır olmanız gerekiyor. Unutmayın ki sizin ruh sağlığınız en az çocuğunuzunki kadar önemli. “Bu haliyle okulda ne yapacak? Ezerler onu” ya da “Benden nasıl ayrılacak? Hiç ayrılmadık ki?” şeklindeki endişelerinizi ve ayrılma sürecindeki zorlukları çocuğa yansıtmanız uyum sürecini zorlaştırıyor. Bunun yanı sıra; okula ilk kez gidecek çocuğun bu durumdan endişe duyması ve çekingenlik göstermesi çok doğal. Öncelikle onun yaşadıklarını anlayıp bu durumu “saçma? bulmadığınızı ona anlatın. Okulu çocuğunuzun büyümesiyle ve artık eğitime hazır hale geldiğiyle ilişkilendirin; ona,” Artık okula gidecek kadar büyüdün, bu beni çok sevindiriyor” tarzında güzel ve rahatlatıcı cümleler kurun. Okula gitme konusunda isteksiz de olsa bunun mümkün olmadığını belirtin. Bu durumu bir pazarlık konusu haline getirmesine izin vermeyin ve tutarlı davranışlar sergileyin.” dedi.

Çocukların ihtiyaçlarının düzene sokulması gerektiğinden bahseden Akyürek, şunları kaydetti: “Uzun bir tatil sürecinin ardından yaşanan yemek ve uyku saatlerindeki düzensizlik de çocukların okula uyum sürecini zorlaştıran bir başka etkendir. Mümkünse okul başlamadan bir süre önce çocuğunuza okula gideceğini söyleyin. Yemek ve uyku saatlerini de düzene sokun. Okul öncesi dönemde çocuklar, canları istediğinde yemek yiyor, uykuları geldiğinde yatağa gidiyorlar. Okulun başlamasıyla birlikte çocuk bir sürü kuralla karşı karşıya kalıyor. Karşılaştığı bu kurallar onu strese sokuyor. Çocuğun bu stresini azaltmak için okula başlamadan önce belli saatlerde yemek yeme, oda toplama, televizyon izleme ve uyku gibi ihtiyaçlarını düzene sokun. Düzenli bir yaşam, düzenli bir okul hayatını getirir. Okula devam sürecini de bu duruma dâhil edebiliriz. Buna bağlı olarak, okulun ilk haftasına sarkan tatil planları yapmayın. İlk gün çocuğun okulda bulunması çok önemli. Başlangıçta diğer çocuklarla benzer duyguları yaşadığını görmek de çocuğu ayrıca rahatlatıyor.”

Velilere uyum süreci için tüyo veren Akyürek, “Çocuğunuzu okula bırakmanın ardından, okuldan alma saati gelmeye başlar ve ilk günlerde bitiş saatinden biraz önce okulda olmanız çocuğunuzun kaygılanmasını engellemektedir. Hatta öğretmeninden izin alıp çocuğunuzu zil çalmadan biraz önce de okuldan alabilirsiniz. Gecikecekseniz ya da onu okuldan bir başkası alacaksa bunu açıkça söylemekten çekinmeyin. Oyun kurmak, yalan söylemek belki o günü kurtarıyor. Ancak uzun vadede iletişiminizi bozuyor. Hiç kuşkusuz bir ebeveyn için çocuğu öğretmenine emanet edip okuldan uzaklaşabilmek çok da kolay değil. Bunu çocuğunuza hissettirmeyin. Veda anını uzatmayın ve durup durup sarılmaları sınırlandırın. Okula gittiği için çocuğunuzu asla ödüllendirmeyin. Sadece çocuğunuzun gerçekten büyüdüğünü gördüğünüzü, onunla gurur duyduğunuzu ve her zaman yanında olacağınızı ona anımsatın” diyerek sözlerini tamamladı.