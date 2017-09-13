Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Marmaris’te konakladığı otele saldıran 3 helikopterin düşürülmesi için Korgeneral Yılmaz Özkaya’nın Dalaman’da bulunan 2 adet F16 pilotuna emir verdiği ancak pilotların yazılı emir isteyerek kalkış yapmadıkları ortaya çıktı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilgili 43’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Otel saldırısında Skorsky helikopterin ikinci pilotu olan eski Yarbay Davut Uçum, esasa ilişkin savunmasına ikinci gün de devam etti.

Davut Uçum, “İfadelerde ve tutanaklarda her şey var. Korgeneral Yılmaz Özkaya, Dalaman Askeri Havaalanı’nda bulunan 2 F16 pilotuna saat 04.30’da havadaki helikopterlerin düşürülmesi için emir veriyor. Ancak F16 pilotları Özkaya’dan yazılı emir istiyor. Bunun üzerine Korgeneral Yılmaz Özkaya uçak hangarına giderek pilotlara tekrar havadaki helikopteri düşürün diye ikinci bir emir vermiş. Pilotlar tekrar yazılı emir istemiş. Yılmaz Özkaya bu defa Eskişehir 1’inci Birleşik Hava Harekat Merkezi (BHHM) ile temasa geçmiş. Eskişehir 1’inci B.H.H.M’den gelen emirle 2 adet F16 savaş uçağı saat 05.30’da havalanmış. F16 savaş uçaklarının tek hedefi içinde bulunduğumuz helikopterleri düşürmekti” dedi.

“İzinli generalin Dalaman’da ne işi var?”

“İzinde olan Korgeneral Yılmaz Özkaya’nın o gece Dalaman’da ne işi olduğunu anlamak mümkün değil” diyen Uçum, savunmasına şu şekilde devam etti: “Cumhurbaşkanı o gece alınsaydı belki o generaller uçakla Cumhurbaşkanını başka bir yere götüreceklerdi. Plan bozulunca bizi öldürmeye çalıştılar. Bazı generaller rüzgara göre yön değiştirmiş.”

Helikoptere ateş eden kişinin Şükrü Seymen olmadığını söyleyen Davut Uçum, ifadesini şu sözlerle tamamladı: “O gece helikopterin sağ tarafında oturuyordum. Oteller bölgesinde yüzlerce mermi helikoptere isabet etti. Tim ve polisler 100 metre aşağımızdaydı. Gece görüş gözlüğüyle her şeyi gördüm. Yağmur gibi mermi yağıyordu. Ben ilk ifademde ‘Şükrü Seymen ateş etti’ dedim. Ama şimdi anlıyorum ki Şükrü Seymen ateş etmemiş. Balistik raporun yeniden yapılmasını istiyorum. Bu balistik inceleme Avrupa’da yapılsın ve tüm masraflarını ben çekeceğim. Eğer Şükrü Seymen’in helikoptere ateş ettiği ispatlanır ise darbeyi, suikastı ve FETÖ’cülüğü kabul edeceğim. Ben askeri mahkemede yargılansaydım, bugün tutuklu olmazdım. Bu salonda sadece 3-4 kişi olurdu.”