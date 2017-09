Dalyan’da, 3-4-5 Kasım tarihlerinde koşu, yüzme ve bisiklet parkurlarından oluşan “Racıng For Dalyan” 3’lü branş yarışları yapılacak.

Turizm sezonunu uzatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneğince düzenlenmesi planlanan yarışlar, macera ve spor tutkunlarını Dalyan’da buluşturmayı hedefliyor.

Dernek olarak bir ilke imza atmaya hazırlandıklarını belirten Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Çalışmalarımız müthiş bir hızla ve gönül birliği ile devam ediyor. Tüm Dalyan halkından, iş yeri sahiplerinden destek bekliyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlenecek, Racıng For Dalyan yarışlarında 3’lü branş etkinliği olarak koşu, yüzme ve bisiklet parkurları yer alıyor. Bu etkinliğin en büyük sürprizi ise yüzme parkurunun Dalyan Nehrinde gerçekleşecek olması. Bu konuya çok yoğunlaştık ve rüyamızı gerçekleştirmek için çok çaba harcadık. Bisiklet ve koşu parkurları, Dalyan’ı ziyaret edebilme şansı yakalayan herkesin de bildiği gibi Dalyan’ın mis kokan çam kokulu bölgelerinde gerçekleşecek. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız etkinliklerimizdeki gibi, bu etkinliğimizde de insan sevgisi, doğa ve çevreyi koruma, samimiyet, öncülük, paylaşma ve “fark yaratanların bilinirliği” ilkelerimizi her daim göz önünde bulundurduğumuzu belirtmek isterim. Racıng For Dalyan’ı gerçekleştirecek olmamız beni ve ekibimi açıkçası çok fazla heyecanlandırıyor. Bu heyecanımızı bizlerle birlikte paylaşmanızı ve desteklerinizi bekliyoruz.”