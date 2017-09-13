Ortaca Altınordu Futbol Okulu öğrencileri 2008 doğumlu Tunahan Gürler ve 2007 doğumlu Yalın Demir Dönmez’e, İzmir Altınordu Futbol Okulundan davet geldi.

Gelen davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren okul sorumlusu Nevzat Sönmez; “Ortaca Altınordu Futbol Okulu olarak senelerdir yağmur çamur soğuk sıcak demeden çalışmanın verdiğimiz mücadelenin ve emeğin meyvelerini almaya başladık. Elit sporcular turnuvasına 7 sporcu verdikten sonra gelen telefonla bir kez daha gururlandık. Altınordu amatör oyuncu izleme antrenörü scout Müfit Alp Özar ve yöneticimiz Turgay Heptazeler ile yapılan görüşmede 2008 doğumlu sporcumuz Tunahan Gürler ve 2007 doğumlu sporcumuz Yalın Demir Dönmez için Altınordu merkezine davet aldık. Sporcularımıza başarılar dilem” dedi.