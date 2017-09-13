Muğla Milletvekili Av. Akın Üstündağ, Göcek Tüneli ile ilgili verdiği soru önergesine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından verilen cevapta “kötü bir örnek teşkil etmemek” için tek taraflı fesih yoluna gidilmeyeceği vurgusunun yer aldığını açıkladı.

Üstündağ, soru önergesinde sözleşmenin feshedilerek tünelin ücretsiz olmasını istediklerini, Bakanlığını verdiği cevapta ise “tek taraflı fesih halinde tazminat davası ile karşı karşıya gelinmemek, Yap-İşlet-Devret projelerine kuşkulu bir yaklaşım düşüncesi oluşturmamak için sözleşmenin feshi veya tadil edilmesi yönündeki çalışmaların devam ettiği” bilgisinin yer aldığını ifade etti. Milletvekili Üstündağ, soru önergesine verilen cevaba tepki gösterdi.

– Firmanın zarar etmemesi için zam yapılmış

Bakanlığın soru önergesine verdiği cevapta “TÜFE’de belli bir artış olması durumunda geçiş ücretlerine zam talebinde bulunulabildiğinden geçiş ücreti düşük kalmış olduğu dikkate alınarak zam talebinin uygun görülerek onaylandığı “ hususu da yer aldı. Kamuoyunda kısa mesafede alınan ücretin fahiş olması ve üst üste iki yıl zam yapılmasından dolayı oldukça yoğun bir tepki oluşmuş, vatandaşlar tarafından eylemler yapılmıştı.

– “Vatandaşı kandırdılar, hesabını verecekler”

Milletvekili Üstündağ, soru önergesinin bir nev’i itiraf niteliğinde olduğunu, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun 14 Mayıs 2015 tarihinde verdiği Muğla mitinginde “Müjdeler olsun, ücretsiz Göcek Tüneli” sözünün yerine getirilmeyeceğinin anlaşıldığını, Muğla kamuoyunun yanıltıldığını ve bu yalanı bilmesi gerektiğini söyledi.

Üstündağ, soru önergesine verilen cevapla ilgili şunları kaydetti; “Göcek Tünelinin geçiş ücretleri başlı başına bir soygundur. 2006 yılından bugüne kadar dört defa tünelin geçiş ücretine zam yapılmış ve bu artışların ikisi 2016 ve 2017 yıllarına ait. Geçiş ücretlerinin TÜFE’deki artış oranının belli bir seviyeye geldiğinde uygulandığı göz önüne alındığında bu ifadeler AKP’nin ekonomik politikasının ülkeyi nereye getirdiğinin bir itirafıdır. Göcek Tünelindeki fahiş geçiş ücretleri ile vatandaşların sağılmaya devam edeceği görülüyor. 2. Tüp Tünelin eksiklikleri olduğu hususu gerçekçi olduğunu sanmıyorum. Göcek’teki 2. Tünelden çok sonra yapımına başlanan Bafa 2. Tüp tüneli dahi işletmeye alınmıştır. Burada Göcek tünelini işleten şirketin 2. Tünelden de ücret talep ettiği anlaşılıyor. Burada ki sorunu hala çözmedikleri belli. Sonuçta Göcek Tüneli bir muamma olmaya devam edecek, Göcek tüneli AKP iktidarının yüz karası olmaya devam edecek, Muğla halkı zamanı geldiğinde bunu hesabını soracaktır.”