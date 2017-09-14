Muğla’nın Fethiye ilçesinde, piyasa sahte dolar sürmeye çalışırken yakalanan 2’si kadın 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum’dan kiraladıkları otomobille Fethiye’ye gelen Önder K., Mustafa B., İlyas B. ile kadınlar H.T. ve N.T.’nin sahte 100 dolarlık banknotlarla alışveriş yaptığı ihbarını aldı. Alışveriş yapılan market ve kuyumcuların bilgisine başvuran polis, şüphelilerin peşine düştü. Şüphelilerin Foça Mahallesi’nde kiraladıkları apart otelde birlikte kaldıklarını tespit eden ekipler operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları oda ve otomobilde yapılan aramada 43 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkartılan Önder K., Mustafa B. ve İlyas B. nöbetçi mahkeme tarafından ‘Piyasaya Sahte Para Sürmek’ suçlamasıyla tutuklanarak Seydikemer Eşen T Tipi Cezaevine gönderilirken, H.T. ve N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.