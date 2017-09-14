Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Ortaca Belediyespor, 2017-2018 sezonunu açtı.

Ortaca Ahmet Ateş Standa yapılan sezon açılışına Ortaca Belediyespor yönetim kurulu, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

Yeni sezonu değerlendiren Ortaca Belediyespor Teknik Direktörü Levent Numanoğlu, “Mütevazi bir takımımız var. Ortaca Belediyespor’un adını duyurmak için çıkıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Gurupta iyi takımlar var. İki takımı seyrettim. Sarayköy ve Yatağan çok iyi takım, Yatağan takımının 3’üncü lig ayarında bir takım olduğunu söyledim. Mükemmel futbol oynuyorlar. Onlara da başarılar diliyorum. Sarayköy’de çok iyi, böyle takımların çoğalması Türk futbolu adına beni memnun ediyor. 2 tane 35 yaşında oyuncumuz var. diğerleri 20’li yaşlarda. 17-19 yaşında olan var. yetenekli çocuklarımız var. Bunlarla harmanlayıp iyi bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Yaşı fark etmez. Futbolcu arkadaşlarıma da söyledim. Burada hangi futbolcuyu uygun görürsem onu gözümü kırpmadan oynatırım” dedi.

Sezon açılışında Gölhisar ile hazırlık maçı yapıldı. Hazırlık maçını ilçe Kaymakamı Oktay Erdoğan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, kulüp yöneticileri ve taraftarlar takip etti.