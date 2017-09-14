Bodrum’a 12 gün önce taşınan Dünya bilardo şampiyonu Semih Saygıner’in evine hırsız girdi. Saygıner evde uyurken eve giren hırsızlar ünlü bilardocunun değerli eşyalarını çaldı. Saygıner sabah uyundağında evinin soyulduğunu anlayınca büyük şok yaşadı.

İstanbul’dan 12 gün önce Bodrum’a taşınan ünlü bilardocu Semih Saygıner’in evine hırsız girdi. Birçok kez bilardoda Dünya şampiyonu olan Saygıner yaklaşık 12 gün önce Bodrum’a yerleşti. Ailesi ile birlikte Bodrum Yakaköy mahallesinde bir villada oturmaya başlayan Saygıner’in evine hırsız girdi. Sabah kalktıklarında evinin soyulduğunu anlayan Saygıner büyük şok yaşadı. Polis ekiplerine haber veren Saygıner hırsızlardan şikayetçi oldu. 2 maskeli hırsız tarafında soyulduğu öğrenilen Saygıner’in evinde polise ekipleri parmak izi aradı. Profesyonel bir şekilde eve giren hırsızlar Saygıner’e ait değerli eşyaları aldıkları öğrenildi. Yeni evine yerleşir yerleşmez soyulan Saygıner ise “Biz savaşçı insanlarız bizi böyle şeyler yıldıramaz” dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saygıner 12 gün önce Bodrum’a taşındığını ifade ederek “Biz gece fark etmedik. Sabah uyandığımızda başımıza böyle bir şey geldiğini gördük. Burada önemli olan maddi hasardan ziyade insanların evine bu şekilde tecavüz edilmesidir. Ama uzun zamandan beri kovalanan insanlarmış bunlar, emniyet gerekeni yapıyor. İnşallah yakalanır. Neler çalındığı konusunda çok detay vermek istemiyorum ama evime tecavüz edilmesi çok yaralayıcı. Ama biz savaşçı insanlarız, bizi bu tarz şeyler yıldırmaz. Yaşamaya devam edeceğiz. Fakat çok yorulduk. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Eve girmişler alınması gerekenleri almış ve gitmişler” şeklinde konuştu.

Bodrum’a yerleşti evi soyuldu

Bodrum’a yerleştiğini söyleyen Saygıner “Bodrum’a yerleşmemizin 12’ci günü böyle bir olayla karşılaştı. Daha yeni yerleşmiştik Bodrum’a. Şu anda emniyet gerekeni yapıyor. 2 maskeli kişi giren hırsızlar. Kamera kayıtları alındı umarım en kısa sürede yakalanır” ifadelerini kullandı.

Polis ekiplerinin kamera görüntülerini de incelemeye aldığını belirten Saygıner “Eve yeni taşınmıştık. Tam adapte olamamıştık, yeni yerleştiğimiz için. Çok ciddi haneye tecavüz var. Şikayetçi olduk” dedi.

Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri maskeli hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.