Muğla Valisi Esengül Civelek, Zeytinköy Mahallesinde konteynerlere yerleştirilen yangınzedeleri ziyaret etti.

Zeytinköy Mahallesinde 6 Eylül’de çıkan orman yangınında zarar gören evlerinin yerine konteyner verilen yangınzedeleri ziyaret eden Vali Civelek, vatandaşların taleplerini dinledi. Vali Civelek’e Vali Yardımcısı Fethi Özdemir ve Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız eşlik etti.

Yaptığı açıklamada yaşanan orman yangını nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirten Vali Civelek, “Yangının ardından evleri zarar gören vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kısa sürede mahalleye konteynerler, battaniye ve yatak başta olmak üzere yardım malzemelerini ulaştırdık. Vatandaşlarımız şu an konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Devletimizin, her zaman vatandaşımızın yanında” diye konuştu.