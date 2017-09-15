Merhaba sevgili dostlarım…

Geçen hafta Ak Parti”de heyecan başlıyor demiştik…

Deyim yerindeyse bir başladı pir başladı…

9 Eylül cumartesi günü gerçekleştirilen Dalaman İlçe Kongresi beklendiği gibi olaylı geçti…

Beklendiği gibi diyorum çünkü eski İl Genel Meclisi Üyesi Habil Uslu haftalar öncesinden aday olacağını açıklamış ve delege delege, köy köy çalışmaya başlamıştı….

Hatırlarsanız geçen haftaki yazımda da tek listede ısrar edilmemesi gerektiğini zira en az 10-11 ilçede aday çıkacağını belirtmiştim…

Değerli dostlarım…

Bilenler bilir, ben aslen Fethiye”nin Dalaman ile sınır köylerinden Karacaören köyündenimdir…

Köyümüz Dalaman”a daha yakın olduğu için burada bir çok akrabam vardır…

Bu yüzden siyaset hayatım boyunca hep Dalaman ile Dalamanlı ile iç içe, gönül gönüle olmuşuzdur…

Milletvekili Aday Adayı olduğum süreçte de en büyük desteği gördüğüm ilçelerin başında gelir Dalaman…

Haliyle başta ilçe başkanımız sevgili dostum Muhammet Karakuş ve karşısına aday olan Habil Uslu olmak üzere, Ayhan Günay abimden tutun da, eski Kadın Kolları Başkanımız Aslıhan Korkut Ekinci”ye, halef selef Gençlik Kolları Başkanlarımız sevgili Adem Gümüş ile Bahadır Kılavuz kardeşlerimden eski ilçe başkanımız Mehmet Orhan”a, Eski Belediye Başkanımız Beyhan Korkut”tan Esnaf Odası Başkanımız Şevket Takar”a kadar buradan tek tek isimlerini sayamayacağım birçok dostum, arkadaşım, meslektaşım vardır Dalaman”da….

Ben bu güne kadar birbirini üzen, hasım gören, küsen, konuşmayan siyasetçi hiç görmedim Dalaman”da …

Çünkü; Dalaman”ın en büyük özelliği, insanlarının hoşgörülü, misafirperver ve diyaloğa açık olmasıdır…

Mesela, geçmişte birbirlerinin karşısına aday olmuş Süleyman Camuzcuoğlu, Ayhan Günay,Beyhan Korkut gibi isimler hiçbir zaman birbirlerine düşman olmamışlardır…

Ya da son ilçe Başkanı Mehmet Orhan”ı düşünün, kendisinden sonra Başkan olan Muhammet Karakuş”un yönetim kurulu üyesidir halen…

Zaten AkParti”nin en güçlü olduğu ilçelerden biri olmasının da sebebi budur bence…

Peki ne oldu da 9 Eylül günü hepimizi üzen hadise yaşandı Dalaman”da???

Ben her iki adayı da yakinen tanıyorum…

Her ikisinin de birbiri ile sorunları olmadığını çok iyi biliyorum…

Hatta kongreden önce birbirleri ile sık sık oturup görüş alışverişinde bulunduklarını da biliyorum…

Peki ne oldu da çok iyi arkadaş olan Muhammet Karakuş ile Habil Uslu karşı karşıya geldi???

Aslında “VE HEYECAN BAŞLIYOR” başlıklı yazımda cevabı gayet net verilmiş bu soruların…

Tek sebep siyasi nezaketsizlik, kullanılan siyasi üslup…

Yani “BEN YAPTIM OLDU” mantığı…

Her zaman söylüyorum bu mantık Muğla”da sökmez…

Ya konuşur anlaşır herkesi kucaklayan bir tek liste oluşturulur..

Ya da çıkan adaya razı olursunuz…

Ne oldu şimdi?

Kim kaybetti?

Habil Uslu mu kaybetti sadece?

Yoksa Dalaman mı?

Peki kim kazandı?

Muhammet Karakuş mu?

Yoksa Şadi Pirci mi?

Ya da İl Başkanı mı?

Üzülüyorum….

Divan Başkanı yaptığınız Şadi Pirci”yi kendi bölgesinde ateşe attınız, kendi hemşehrileri ile O”nu karşı karşıya getirdiniz, Şadi Pirci gibi bir usta böyle bir hatayı nasıl yaptı anlayamıyorum ama kendisi Genelmerkezin adayına karşı duruş göstermiş olan birinin İlçe adayının listesini geri çevirmesini hiç anlamıyorum….

Muhammet Karakuş gibi herkes tarafından sevilen bir İlçe Başkanına sandıktan çıkıp gelerek gümbür gümbür başkanlık yapma şansı tanımadınız…

Tabi aynı durum Habil Uslu için de geçerli…

Uyarıyorum…

Bu kafayla biryere varamazsınız…

Yatağan”da da aday çıkar, Marmaris”te de, diğer ilçelerde de…..

Bu arada önlem olarak sayın Mahir Ünal”ın Marmaris Kongresine davet edildiği haberleri geliyor…

Bu dahiyane fikir kimden çıktı bilmiyorum…

Ama çözüm bu değil…

Sen Marmarisli ile oturup konuşmazsan, Onların gönüllerini almazsan, ben kimseyi dinlemem kendi arkadaşımı, kendi hemşehrimi ilçe başkanı yaparım dersen…

Tek liste ile kongre yapmayı başaramazsın….

Saygılarımla….