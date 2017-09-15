Muğla’nın Marmaris ilçesinde deniz yolu ile yasadışı yollardan Yunanistan’ın Simi adasına geçmeye çalışan 25 mülteci ,Sahil Güvenlik ve Jandarmanın ortak operasyonu sonucu yakalandı. Göçmenleri sürat teknesi ile Yunan adasına kaçırmaya çalışan 2 organizatörde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Hisarönü körfezi Kameriye adası açıklarında yaşandı.Alınan bilgiye göre, Hisarönü Jandarma Komutanlığı ve Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri deniz yolu ile yasa dışı yollardan insan kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alıp Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte harekete geçti. Hisarönü kıyısından su sporları yapan bir sürat teknesine bir grup mülteci alıp Simi adasına hareket eden tekne denizden Sahil Güvenlik botu karadan da jandarma takibe alındı. Kameriye adası açıklarında sahil güvenlik botu tekneyi durdurdu. Yapılan aramada tekne içinde aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 19 Suriyeli 6 İranlı mülteci yakalandı. Denize atlayarak kaçmaya çalışan tekne kaptanı S.Ö Sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılıp yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma tekne sahibi H.S’ye de ulaşarak ifade için karakola götürdü.İşlemleri tamamlanan 19 Suriyeli Göç idaresine teslim edilirken 6 İranlı mülteci de sınır dışı edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.