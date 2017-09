Eşeğin ‘semer’i değiştirilirse, eşek de değişir mi?

Tilkilerin ‘tilkilik’ten vazgeçtikleri hiç görülmemiştir.

Durursan, yürüyemez; oynamazsan, kazanamazsın

İffet, sahip olan kişiye hep güzellikler ve özellikler katar.

‘Gevezelik’ hariç, ‘konuşmak’ her zaman iyidir. Konuşandan zarar gelmez.

İnsanın, yüz yüze hiç görüşmedikleri halde, güzel insanlardan dostları olması ne güzel…

Şu içinde yaşadığımız ‘Canlılar Âlemi’nin her yerinde köpekler hep ‘köpek’, itler hep ‘it’ ve bitler hep ‘bit’tir.

Her türlü sıfata sahip insanların istisnası vardır, ama ‘rantçı’, ‘çıkarcı’ ve ‘menfaatçiler’in istisnası yoktur!

İnsanoğlunun en büyük özelliği kolay unutmasıdır! Acıyı çabuk unutur, kolaylığa ve rahatlığa çabuk alışır.

Dünyada olup bitenlere bakıyorum da; CEHENNEM’in mutlak gerekliliği her geçen gün daha BARİZ hale geliyor!

Bazı adamlar vardır hayatta, her türlü mevki, makam ve unvana sahip olabilirler ama sadece ‘insan’ olamazlar…

Tarih boyunca görülmüştür ki hiç bir çakal, çakallıktan; hiç bir tilki de tilkiliğinden vazgeçmemiştir. Domuzların, domuzluktan vazgeçtiği de hiç vaki olmamıştır. Bilmeyen veya duymayan varsa benden duysun!

Dünyanın her neresinde olursa olsun, dini, mezhebi, dili, inancı, milliyeti, ırkı, etnik kökeni ve rengi ne olursa olsun mazlumlar, hep mazlumdur ve zalimler de hep zâlim… Allah’ın laneti, dünyadaki tüm zâlimlerin üzerine olsun.

Hani diyorum; şimdi kalkıp gideceksin Diyar-ı Mağrip’in Atlas Dağları’na… Orada bir Berber köyüne misafir olacaksın. Sana nefis bir sofra hazırlayacaklar. Üzerine birkaç bardak sıcak nane çayı ikram edecekler… Sonra o güzel insanlarla birkaç saat sohbet edeceksin… Sonra dönüp geleceksin… Hayal, ama olsun. Hayal kurmanın hiç kimseye bir zararı olmaz ki… Benimki de işte öyle bir şey…

Düşünüyorum da… Pardon, görüyorum da; ne anlaşılmaz insanlar var şu garip âlemde… Kendisi bir başkasının ‘değer verdikleri’ ne olabildiğince, gücü yettiğince küfrediyor, ama kendisinin ‘değer verdikleri’ nin onda birine, o küfrettiklerinin küfretmesine tahammül gösteremiyorlar.

Sonra da kasıla kasıla fikir hürriyeti, insani değerler, demokrasi- memokrasi ve olmadık kavramlara sarılıyorlar…

Anlayan birisi varsa bana anlatsa…