Ortaca ilçesinde yapılması planlanan Günübirlik Tesis projesi onaylandı. Projenin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, “7 yıllık çabamızın ardından onaylanan projemiz bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Sarıgerme Mahallesinde yapılması planlanan Günübirlik Tesis için Ortaca Belediyesince, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulan proje onaylandı.

Proje ile yaklaşık 20 bin metrekarelik alan içerisine Aqua park, lokanta, golf sahası, otopark, yüzme havuzları, tenis kortları, yürüyüş yolları, basketbol ve voleybol sahasının bulunduğu tesis yapılması planlanıyor.

Yaklaşık 10 Milyon liralık maliyeti olan projede, önümüzdeki sezon itibari ile yapım aşamasına geçilmesinin planlandığı bildirildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığından izinler alındı. Sarıgerme Mahallesinde ki alan, Ortaca Belediyesine günübirlik tesis için tahsis edilmişti. Yapacağımız modern tesis ile vatandaşlarımıza günübirlik hizmet vereceğiz. 7 yılın sonunda projeyi sona getirdik. Gerçekten muhteşem bir tesis olacak, bölge halkına hayırlı olsun” dedi.