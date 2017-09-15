Sevgili dostlarım; bu hafta yine, yerel bazda ki siyasi gelişmelerle ilgili konuları, kaleme aldım. Geçen hafta Ak parti kongresi, Chp, Mhp ve Akşenerciler cephesi ile ilgili öngörülerimi aktarmıştım. Ak parti kongresi yapıldı. Tek adaylı bir kongre oldu ve kucaklaşma, bütünleşme ile ilgili beklentiler maalesef başka bir bahara kaldı. Basına yansıyan görüntüleri izleyenler, tansiyonun yüksek ve ortamın hararetli olduğunu görmüşlerdir. Kongre sonucu kucaklaşıp, bütünleşmenin yerine, arada ki mesafelerin daha da arttığı, kırgınlıkların daha da büyüdüğü bir sonuç ortaya çıktı. Bu durum; Ak partinin geleceğini Dalaman da sıkıntıya sokacaktır. Bundan sonrası, yeniden göreve gelen başkan ve yönetimin, bu kırgınların gönlünü, yeniden kazanmak için göstereceği performansa bağlıdır. Muhalif kanat şimdilik partilerine bağlı ve sadık ama kucaklama olmazsa,gönüller alınmazsa , Dalaman da Ak partiyi zor günler bekliyor olacaktır..Not düşme adına, bunu kayda geçmek için ifade etmiş olalım.

Şimdi sırada CHP kongreleri var. Orada yaşanacaklar ve kongre sonuçları çok önemli. Bu kongreden sonra, seçmeninin yönü yavaş, yavaş şekillenmeye başlayacaktır. CHP’de kırgın seçmeni çok olan bir partimiz. İki tür kırgını var. Birinci grup parti genel merkezinin politikalarını beğenmeyenler. Atatürkçülerin partiden tasfiye edilmesine ve pkk yanlısı parti ile ortak politikalar üretilmesine kırgın olanlar. İkinci grup kırgınlar ise yerel bazda siyaset yapan politikacıların, tavırlarına veya belediyelerin yönetimlerinden kaynaklı kırılmış olanlar. Kongreler bu kırgınlıkların giderilmesi için tarihi fırsatlardır. Değerlendirilebilirse Chp nin önü açıktır ve geleceği vardır. Chp de son dönemlerde, Ak partinin ve Mhp’nin yaptığı hataya düşüp, atamalara yönelmesi, ters tepecektir. Delegenin isteğine değer verilmesi gerekir. Delegesinin ve seçmenin sesine kulak veremezse, Chp kongresinin sonuçları da Ak parti kongresi benzeri sonuçları yansıtacaktır. Bekleyip göreceğiz. Chp nin hata yapması, Dalamanda yerel seçimlerde MHP ile AKŞENER’in partisinin elinin güçlenmesine yol açacaktır. Bunu not düşme adına söylemiş olalım…

MHP teşkilatı hala sessiz. Bakalım bu sessizlik nereye kadar sürecek ve Mhp’ye bir getirisi olacak mı göreceğiz. Susarak konuşma sanatını icra ediyorlar diye düşünüyorum. Bir garip özgüven ve rahatlık hakim. Hayırlısı bakalım. Sonuçları görmek, çok uzak bir zaman diliminde olmayacaktır. Yakındır…

Dalaman halkında, siyasetçiler ve partiler ile ilgili genel bir kanaat var. Sorunların çözümünde ve Dalamanın gelişimine katkıda, mevcut siyasileri yetersiz buluyor. Hatta yaşanan tüm olumsuzlukları da siyasilere fatura ediyorlar. Partiler de parti içi demokrasinin kalmadığı ve partilerin her zaman belli grupların elinde olduğu, siyasi aktörlerin hep aynı kişiler ve gruplar olduğu, yeni kişilere siyasette alan bırakılmadığı ve bunun sonucunda da Dalamanın bırakın gelişmeyi, her geçen gün büyük köy olduğu çarşı-Pazar, sokaklarda ve dost meclisi sohbetlerinde yüksek sesle konuşulur vaziyete geldi.

Dalaman bu sefer siyasetçiler için zor bir alan olacak. Partiye oy verme olayı oranı, epey aşağılara düşmüş gibi görünüyor. Öncelikle siyasetin paralı olanların işi olmasına tepki büyük ve belli grupların hep söz sahibi olması konusu, bu sefer oy verme tercihinde, çok belirleyici faktör olacak gibi görünüyor. SİYASİ YENİLENME bekleyişi, Dalaman seçmeninin ekseriyasın da hakim görüş olmuş…

Halkı kucaklayan, liyakat ve ehliyet sahibi olan ve yüreğe dokunanlar şanslı olacak…Hayırlısı diyelim. Halkımızın mutluluğu en büyük isteğimizdir. Umarım siyasiler, bu tespitlerimizi dikkate alırlar.

Hayırlı haftalar diliyorum…