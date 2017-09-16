Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Macit Gündoğdu’nın istifasının ardından Bodrum Ak Parti üyeleri ve mahalle başkanları yeni Ak Parti ilçe Başkanı olarak Cumhur Kısa’yı görmek istiyor.

Geçtiğimiz ay Bodrum AK Parti Başkanlığından istifa eden Macit Gündoğdu’nun ardında başkanlık koltuğu boş kaldı. Birçok isim başkan adayı olmak için Ak Parti Genel merkezine ve Muğla Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete’ye başvurdu. Muğla İl Başkanı Mete’nin ise Başkanı atamak için Bodrum ilçe teşkilatına, mahalle başkanları ve üyelerle toplantılar yaparak Başkan seçimine karar vereceği öğrenildi. Birçok isim Başkanlık için adaylığını koyarken Bodrum Ak Partide yıllardır görev alan Cumhur Kısa ise adaylar arasında öne çıkan isim oldu. Birçok üye ve Ak Parti mahalle sorumluları ve delegeler, teşkilatlanmayı çok iyi bilen Kısa’nın başa gelmesini istedi. Üyeler ve mahalle başkanları dışardan bir ismin başkanlık için atanmasını istemediklerini kendi içlerinden olan bir kişinin başa gelmesini Muğla Ak Parti İl Başkanı Kadem Mete’ye iletti. Mete’nin de bu durumu değerlendirerek ona göre bir seçim yapacağı öğrenildi. Öte yandan yeni başkanın ise önümüzdeki günlerde belli olacağı ifade edildi.