Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı firari şüpheli K.A.S., Denizli Çivril ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’da bir dönem FETÖ’ye ait yurt, okul, dershane gibi kurumlardaki kişilerin istihdam edildiği, Bereket AŞ’de kaydı olan ve yoğun ByLock yazışmaları tespit edilen firari şüpheli K.A.S., Denizli Çivril ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan firari şüpheli K.A.S.’nin terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock’ta 67 sayfa yazışma, 15 bin 866 kere ByLock’a giriş çıkış yaptığı öğrenildi. Şüpheli K.A.S.’nin emniyetteki sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.