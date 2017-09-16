Muğla tarımının gelişmesi, desteklenmesi ve istihdam arttırıcı çalışmalar kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hibe desteği veriyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Sezgin Bayhan, hibe destek programının tarıma olan ilgiyi ve yatırımı arttıracağını açıkladı.

MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan yaptığı açıklamada, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba nın hibe desteğini 81 ile çıkarması bölgemiz adına da sevindirici bir haberdir. Tarımın gelişmesi için desteklenmesi bu alana olan ilgiyi ve yatırımı özellikle arttıracaktır. Bakanlığın son dönemlerde yoğun olarak uyguladığı kırsal kalkınma destekleri kapsam ve alanı bu sevindirici haber ile genişlemiştir. Önceleri bir tarım ülkesi olan Türkiye, sanayileşme ile birlikte bu özelliğini zaman içerisinde kaybetmişti. Şimdi ise; tarımda da istihdamı, gelişmeyi ve gelirleri artırmak için, yüzde 50 hibe uygulaması ülkemizin bu alanda olan hedeflerine çok önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemiz, iş adamlarımız ve girişimciler için moral ve motivasyon olacaktır” dedi.

Son başvuru tarihi 11 Aralık

Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1 milyon 500 bin TL, diğer yatırım konuları için 500 bin TL üst limitini geçmemek üzere yüzde 50 hibe desteği verileceği aktaran Bayhan, son başvuru tarihinin 11 Aralık 2017 olduğunu söyledi. Muğla’nın (2) İller Destek kapsamında olduğunu ve desteklenen konu başlıkları hakkında bilgi veren Bayhan, “Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, soğuk hava deposu, çelik silo, hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, yenilenebilir enerji üretim tesisleri, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek” dedi.