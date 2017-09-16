Ortaca, Dalaman ve Fethiye Belediyeleri tarafından düzenlenen “Uluslararası Akdeniz Şiir Festivali” yabancı şairleri, sanatseverlerle buluşturdu.

Dalyan’da yapılan etkinlikte dünyanın dört bir yanından gelen şairler, 2 bin 500 yıllık tarihi kaya mezarları manzarası eşliğinde şiirlerini seslendirdi.

İstanbul’da 2006 yılından bu yana yapılan Şiir İstanbul Festivali’nin Direktörü Salih Zeki Tombak, etkinliğin bölgede ilk defa düzenlendiğini ifade ederek; “İstanbul’da geçen sene Femen İstanbul adında bir festival daha yaptık. Bu bölgede yaşayan sanatseverler böyle bir etkinlik yapılması durumunda destek olup olamayacağımızı sordu. Burada ki belediyelerden de olumlu destek alındı. Bu sene yapılan festival önümüzde ki yıllarda yapılacak festivallerin bir ön sözü gibi neler yapabileceğimizi görüyoruz. İmkanlarımızı, eksiklerimizi fark ediyoruz” diye konuştu.

İlk etkinliği Dalaman’da gerçekleştirdiklerini belirten Tombak, “Ortaca’nın ardından Fethiye’de sanatseverler ile buluşacağız. Bu etkinlik bir tohumdur, yayılarak diğer bölgelerde de yapacağımızı düşünüyorum” dedi.

Türkiye, Tunus, Sırbistan, Suriye, Hollanda, Almanya, Romanya ve Mısır’dan şairlerin yer aldığı etkinliğe Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ve sanatseverler katıldı.

Etkinlik, Fethiye’de sona erecek.