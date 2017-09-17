AK Parti Marmaris İlçe Kongresi’ne katılan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal partililere hitaben yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklenerek, “Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ’bana 4 sene verin, terörü bitireyim.’ Sana 4 saat bile ülke emanet edilmez” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Marmaris ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı 6. Olağan Kongresi’ne katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ’Gerçek darbeciler yargılanmıyor’ dediğini hatırlatarak, gerçek darbecilerin yargılandığını belirtti. Ünal, AK Parti’nin 2001’de kurulduğundan beri fikir, duygu, inanç olarak tarih içinde akıp gelen büyük bir geleneğin temsilcisi olduğunu söyledi.

Büyük bir acı ve üzüntüyle hatırladıkları, milletin adamlarından biri olan Adnan Menderes’in şehadetinin yıl dönümünü anımsatan Ünal, “Necip Fazıl’ın ’Zeybeğim’ dediği Adnan Menderes. Adnan Menderes bu milletin sandıkta tecessüm etmiş hayali, tasavvuru, seçtiği adamdı. Adnan Menderes’i idam ederek bu milletin iradesini idam ettiler. İdam etmekle yetindiler mi? Yetinmediler. Ailesinden idam ettikleri ipin parasını istediler. 27 Mayıs 1960 darbesi bütün darbelerin anasıdır, tarlasıdır. Öyle bir ihanet gerçekleştirdiler ki bu süreç maalesef devam etti” ifadelerini kullandı.

Mahir Ünal, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Sizce Almanya, Hollanda Türkiye’ye niye düşman? Irkçılar Avrupa’da niye Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar? İsviçre’de Erdoğan’ı vurun diye afiş asıyorlar? Türkiye’nin yükselmesi, güçlenmesi değil mi? Türkiye güçlendi ayağa kalktı bundan yapıyorlar. Peki ey CHP sen niye bütün bunlardan rahatsızsın? Hadi Almanya Avusturya rahatsız da sen niye rahatsızsın. Sen bu milletin yanında değil misin yoksa? ’Siz 15 Temmuz’da halkı sokağa çağırdınız ya biz de adalet için halkı sokağa çağırıyoruz’ dediler. Şu kafa yapısına bakar mısınız? 15 Temmuz gecesi biz darbecilerden ülkemizi demokrasimizi korumak için sokağa çıktık, siz ise darbecilerin olmayan hakkını korumak için adalet yürüyüşü yaptınız. O adalet yürüyüşü değildi utanç yürüyüşüydü. Bunlar kimin için adalet istiyorlar, 16 Temmuz sabahı darbeciler için istiyorlar. Korkmayın bu aziz millet ve aziz milletin devleti adildir. Adil bir şekilde yargılanıyorlar ve hak ettikleri cezayı da alacaklar.”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’Bana 4 sene verin, terörü bitireyim’ dediğini hatırlatan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sana 4 saat bile ülke emanet edilmez çünkü sen her saat başı fikir değiştiriyorsun. Her saat başı çark ediyorsun sen. Lider olmak kararlı olmak, istikrarlı olmak demektir. Sen bir genel müdürlük yaptın SGK’nın durumu ortada. SGK’yı batırdın sonra da genel afla kurtuldun.”